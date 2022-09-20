2女共背8條通緝罪 狂飆5公里還逆向警破窗逮人

桃園市龜山區大林派出所昨攔查違停轎車，豈料駕駛假意配合後加速逃逸，不斷繞路、逆向危險駕駛，逃了5公里後被困在鶯歌車陣中，遭警方破窗壓制，發現車內2女都是毒品通緝犯，車上也搜出毒香菸、吸食器，全案詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

龜山警分局大林派出所員警在龜山區興中街與萬壽路二段路口，攔查33歲高姓女子所駕駛白色自小客車，高女先假意配合竟加速逃逸，不斷繞路、逆向，沿路逃往新北市鶯歌區，員警一路尾隨至新北市鶯歌區中山路288號前車陣中，將該車攔截下。

因高女不願配合下車，員警避免駕駛人繼續危害其他用路人，當場以強制力擊破車窗，將高女及顏姓女乘客（33歲）拉出車外，經查兩人均為毒品通緝犯，各背4條通緝。逮捕過程中，造成三名員警手部受傷，顏女也受傷，均送醫治療，現場查扣摻有海洛因毒品香菸及吸食器。

警方表示，2通緝犯為了逃跑，不顧其他用路人安全，全案依毒品危害條例、公共危險罪嫌移送法辦。

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