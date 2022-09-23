科博館館長焦傳金表示，毒品會改變大腦結構，使大腦產生病變、進而成癮。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館「藥魔鬼怪—速速退散民俗反毒特展」登場，融入民俗文化詼諧勸世 。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館「藥魔鬼怪速速退散—民俗反毒特展」23日登場，館長焦傳金表示，融合民間習俗宗教文化創意詼諧宣導反毒，讓民眾了解驅散「藥魔鬼怪」的重要性，展場設計吸毒照妖鏡、戒毒符咒、除毒鍾馗等趣味「驅毒秘笈」，生動有趣地呼籲民眾遠離毒品。

「民俗反毒特展」將展至2023年2月28日。法務部政務次長蔡碧仲與會表示，非教條式告訴青少年毒品危害的嚴重性，需跨部會合作，特展結合宗教宣導反毒，是對新世代的新式反毒策略。

焦傳金表示，青少年腦部發展尚未成熟，若受毒害危害嚴重。尤其，毒品會改變大腦結構，接觸毒品會迅速產生比平常多10倍以上的多巴胺分泌，很容易成癮，造成大腦病變是永久性不可逆的傷害。

策展人楊中信表示，特展透過「擬怪化」的方式深入淺出讓民眾認識毒品危害，將毒品比擬成「藥魔鬼怪」，取台語諧音，毒品就是「藥（妖）怪」，被纏上就後患無窮；藥頭則是「藥（妖）魔」，常出現在網咖、KTV、酒吧等場所；「藥（餓）鬼」吞噬健康、控制生活，為毒癮而散盡家財、耗損身心靈；「藥（夭）壽鬼」則設圈套慫恿吸毒。

楊中信說，善惡終有報，在陽世有刑法的處罰、在陰世則有閻羅王，製毒及售毒者就算逃得掉陽世處罰，也逃不掉下地獄的報應，人類文化廳常設展的「十殿閻羅王」就有懲罰警示意涵，多層面培養反毒意識。

特展還結合民俗辟邪元素，以「八卦」、「符咒」來保護腦部遠離毒品傷害；「照妖鏡」可照出吸毒者的外觀變化。現場有防毒拼圖等互動裝置，還有「毒禍直斷相命攤」等驅毒避凶趣味展出，寓教於樂宣導防毒知識。

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