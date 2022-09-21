受到公司股價大跌拖累，臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）今年迄今財產淨值暴跌702億美元至553億美元，相當於失去超過一半的身家，在億萬富豪裡損失最為慘重。

據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，現年38歲的祖克伯身家如今僅剩553億美元，在全球富豪排名跌至第20，創下他2014年以來最低名次。祖克伯持有逾3.5億股Meta股票，佔他個人財產大宗。Meta今年迄今股價累跌57％。

不到兩年前，祖克柏個人身家高達1,060億美元。2021年9月，隨著臉書股價攀抵382美元的歷史高點，令他的財產膨漲至1,420億美元巔峰。

但2021年10月，臉書宣布正式改名為Meta，祖克伯承諾砸下重金以實現元宇宙願景。Meta遲遲無法在該領域站穩腳步，導致公司股價開始走下坡。