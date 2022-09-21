戰學歷惹議？認「中華大學夜間部」用詞不精確 高虹安鞠躬致歉了

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，並稱自幼成績優異「不是像什麼中華大學夜間部」，引發熱議。高虹安今先是在凌晨向中華大學師生鞠躬致歉，強調會虛心檢討改進，上午再度發聲，秀出記者會爭議發言逐字稿，痛批綠營刻意將她記者會原話刪去一句，斷章取義來帶風向、轉移焦點，讓她深感遺憾。

高虹安今日上午近10點發布聲明表示，昨日記者會，綠營無視論文是否有抄襲之事實，整段記者會只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉。

高虹安強調，昨主要是在針對周刊不實指控，說明求學和論文產出歷程，記者會前也得知提問會將她和前新竹市長林智堅對比，自己的發言，對比的是中華大學夜間部畢業的林智堅一個人，絕對不是歧視中華大學。高虹安指出，看完記者會的都知道，中華大學那段發言是指對比林智堅，林在中華大學的抄襲舞弊，才是真正讓自己的母校蒙羞。

另外，高虹安提到，國民黨新竹市長候選人林耕仁的論文爭議，被中華大學初步判定符合現有規範後，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競辦還表示：「中華大學違保密原則，遇藍就放水。」高直言，這才是真正的污衊中華大學，她希望綠營別轉移焦點，像小學生吵架一樣，講不贏論文就改吵態度，真的很難看。

針對學歷言論引發爭議一事，高虹安表示，中華大學師生因她記者會中不精確的方式和用語，在網路上引發的誤會所造成困擾，她錄了一段影片，誠摯地向中華大學師生表達歉意。她坦言，作為參選新竹市長的候選人，被污衊論文抄襲氣憤是一回事，說話如果不夠精確，會讓人感到受傷的話，她也需要檢討，「在此誠懇的跟中華大學同學，以及對虹安有期待，希望我們用正面力量勇敢打選戰的朋友們說，抱歉。謝謝你們給我的指教，我以後會更謹慎用詞。誠懇的說抱歉，也認真的說謝謝！」

而高虹安也整理出昨日記者會爭議發言的逐字稿如下：

「我想最後，高虹安不是林智堅，高虹安在求學的時期，沒有什麼政治人物的人脈跟光環，也沒有什麼顯赫的家世背景，我們是努力去在每一個地方、每一個領域，去努力、去做好每一件事情，所以我們在美國博士求學期間發表論文，都是可以供檢驗的。……我最後強調，一個人的「record（成績；經歷）」是可以被檢驗的。我高虹安今天從小到大，北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情。」