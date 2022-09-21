自民進黨政府2016年再度上台執政，兩岸關係每下愈況，大陸民間「以武促統」聲浪持續高漲，「統一時間表」也三不五時被人提起。中共中央台辦宣傳局局長馬曉光對此表示，大陸願意繼續以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景；但也絕不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。意味著大陸處理台灣問題，將堅持軟硬兩手策略。

中共中央宣傳部於今天（9月21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況，並答記者問。

馬曉光再次重申，大陸堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。大陸這種高度自信來自於國家的發展進步，來自於14億多中國人民的強大民意支持，來自於中華悠久歷史文化，所以說大陸願意繼續以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景。

馬曉光強調，同時，大陸也必須把話講清楚，大陸捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，絕不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。如果「台獨」分裂勢力或外部勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。「台獨」分裂勢力企圖「以武拒統」「倚外謀獨」，只會加快自身滅亡。

馬曉光表示，祖國必須統一，也必然統一。這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨民族復興而解決，在中華民族走向偉大復興的歷史進程中，大陸一定能夠實現祖國完全統一。