民眾黨新竹市長參選人高虹安日前在記者會上，提到中華大學夜間部等言論，引發戰學校爭議，高虹安21日中午上節目，談到論文及記者會發言等風波，不禁哽咽落淚，甚至還一度中途離席，她強調自己的說法被惡意解讀。

高虹安日前在記者會上提到，「不像中華大學夜間部，還要去做台大碩士灌水」等言論引發爭議，她也在凌晨錄製影片鞠躬道歉。

21日中午高虹安接受《新聞不芹菜》專訪時，談到近日風波，高虹安不禁落淚且一度離席1分多鐘，回來後她說自己努力唸書，因為媒體提問不斷把她跟林智堅連結，因此她想要盡力捍衛清白。

高虹安也說，自己在學期間遇到許多厲害的人，不敢自稱學霸，但沒辦法控制媒體在她身上加諸的封號，「他們想叫我學霸我也沒辦法」，話說到一半又不禁哽咽，並轉頭拭淚。

主持人黃光芹也緩頰，指高虹安一路心無旁騖唸書，得到的成果應該很自傲，但現在好像不能自傲，政治氛圍上會變成歧視其他人，詢問高是否有這樣的感覺？高則回應，並非如此，而是昨天主要針對論文回應，外界質疑林智堅是否有能力獲取學位，針對媒體提問對比，她是在陳述自己的求學經驗。

但高虹安也在節目上再次致歉，確實在陳述上用詞不精確，且在民進黨把整段話截取後，確實對中華大學產生不好的影響，所以昨晚回家看到後也立刻處理，錄製影片向中華大學師生們道歉。