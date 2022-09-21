宜蘭縣南方澳第一漁港於1923年啟用，至2023年將屆百歲，地方人士為興進漁港百歲紀念廣場，遂成立「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」，建設經費近千萬，皆為善心人士捐款而來；蘇澳鎮長李明哲表示，今站在這紀念廣場上，讓我們用新的視角看南方澳這一百年來的發展，期盼南方澳成為全台灣最好的漁港。

「南方澳漁港興建百歲紀念物促進會」是由理事長王文章與總幹事陳財發號召各界地方人士成立的民間團體，所有活動過程與興建紀念物的資金，全為地方熱心人士踴躍捐款而來；王文章表示，這些善款皆做最妥善、精準的利用，不辜負這每一分每一毫來自各界人士的支持。

促進會指出，此紀念廣場在南方澳第一漁港的外埤，耗時3年多興建，以「百歲巨魚」紀念物為中心，另搭配2個銅雕紀念物呈現，總佔地面積約50坪，由蘇澳鎮公所提供，日後移撥給公所維護管理。

本次由楊春森設計團隊設計，其作品「生生不息」結合在地海域盛產與特色的百歲巨魚，象徵漁船滿載而歸、登陸漁港，及呈現早期漁夫鏢魚的技術；另有最早漁船燒頭引擎帶動地方經濟的繁榮，而海底珍貴的紅珊瑚，無數魚類等與環境共生，凝聚出南方澳生生不息的歷史文化與永續發展。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，百年紀念物是為了紀念南方澳完成這第一漁港的漁業歷程，可以由這些紀念物看出漁業的發展，使廣場成為一個地標，結合蘇澳的產業、宗教、文化，日後可成立一個國際觀光的漁港，大家會朝著這目標繼續努力。

李明哲說，期盼從現在開始，準備邁向下一個一百年，今天能站在南方澳建港百歲紀念廣場上，促進會王理事長功不可沒，這廣場讓我們用新的視角看南方澳這一百年來的發展，相信南方澳一定可以成為全台灣最好的漁港。