李姓女保險員與已婚的蔡姓男子發生婚外情長達6年，蔡的彭姓妻子向李提告求償，李辯稱大法官會議791號解釋宣告通姦罪違憲，所以配偶權不受法律保障；台北地方法院認為，大法官會議肯認婚姻制度及配偶身分法益應受憲法保障，判決李女須賠償60萬元。可上訴。

彭女提告指控，李女在2015年至2021年與蔡男發生外遇行為，且發展為同居共眠關係長達6年，蔡男更花費大把金錢供李女購買房屋及揮霍、享樂，李甚至逼迫蔡必須與她離婚，以給其名分。

彭女說，去年8月1日她經蔡坦承後才得知此事，李的行為已侵害她配偶權，致她身心嚴重受創，須賠償她非財產上損害300萬元。

李女辯稱，依司法院大法官會議解釋第791號解釋理由書可知，婚姻之成立以雙方感情為基礎，是否能維持和諧、圓滿，則有賴婚姻雙方之努力與承諾，憲法既未將配偶權認定為憲法上權利，民法中亦未明文規範配偶權為權利之一種。

李女說，因為配偶權未受法律保障，無法認定彭的何種權利受到侵害？且她否認與蔡有性行為，她與蔡之間或有情感上的寄託，但實際上蔡長期在外拈花惹草，侵害彭的配偶權者另有其人。

台北地院審理後認為，李女曾發送「老公辛苦啦」「老公好帥」、「不要太累」貼圖給蔡，蔡則發送「白兔傳送紅心」貼圖給她，再加上其他佐證，認定李女與蔡男外遇，且大法官會議也肯認婚姻制度、夫妻基於配偶之身分法益應受憲法保障，判決李須賠償60萬元。