新華社22日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間21日在聯大紀念《在民族或族裔、宗教和語言上屬於少數群體的人的權利宣言》通過30周年高級別會議上發言，回擊美國、英國等少數國家和歐盟代表對中方的無理指責。

張軍說，30年來，落實少數群體權利宣言取得積極進展，但不容忽視的是，少數群體至今仍面臨著種族主義、歧視排外、暴力仇恨等種種挑戰，把宣言承諾變為現實，國際社會任重而道遠。面對新形勢新挑戰，各國要堅持不懈加大保護少數群體權利，採取政策、立法、行政等綜合舉措，堅決根除種族主義的毒瘤，消除歧視仇恨滋生的土壤。要將少數群體平等發展納入國家總體發展進程之中，與實現可持續發展目標相結合，有針對性解決少數群體面臨的貧困、教育、醫療等實際問題。要堅持對話合作，反對借人權問題搞分裂對抗，謀求政治私利，真正為少數群體的生存發展營造和平、公正的環境。

張軍說，中國新疆生活著漢族、維吾爾族、哈薩克族等56個民族，在各族人民共同努力下，新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，這是有目共睹的事實。令人遺憾的是，美國、英國等少數國家及歐盟代表罔顧事實，濫用聯大一般性辯論和今天的會議，對中方進行無理指責，中方予以堅決反對、嚴正拒絕。

張軍指出，具有諷刺意味的是，美國、英國、歐盟等給其他國家羅列了種種莫須有的罪名，卻不敢面對自身存在的問題。美國真正該做的，是正視屠殺印第安人的種族滅絕罪行並追責賠償，根除對包括亞裔在內少數族裔的系統性種族歧視，消除社會不公，讓少數族裔自由呼吸、平等發展。

張軍說，中方呼籲聯合國人權理事會和少數群體問題特別報告員持續關注美國等國侵犯少數群體權利的問題。中方敦促個別國家停止將人權問題政治化，停止搞雙重標準，停止干涉別國內政，真正為改善自己國家的人權狀況做點實事好事。