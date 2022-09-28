中國常駐聯合國代表團網站28日消息，美東時間27日，聯合國安理會舉行阿富汗問題會議，中國常駐聯合國副代表耿爽發言，呼籲國際社會以務實態度與阿富汗臨時政府接觸，推動阿富汗的經濟發展。阿遭凍結資產盡快全額歸還給阿富汗人民。中方支持聯合國為阿富汗和平重建發揮重要作用，希望聯阿援助團根據授權積極開展工作。中方將繼續通過雙多邊管道，向阿國提供力所能及的幫助。

耿爽表示，過去20年的歷史再次證明，軍事干涉和外來模式根本行不通。國際社會包括聯合國要充分總結汲取過去20年經驗教訓，把「阿人主導、阿人所有」這句話掛在嘴邊，記在心裡，落到實處。國際社會要以務實態度與阿國臨時政府保持接觸，積極互動，耐心引導，增進相互理解與信任，幫助阿富汗臨時政府包容建政、溫和施政。對阿臨時政府一味指責施壓，甚至將旅行禁令豁免問題工具化，作為談判的籌碼，只會收窄對話的大門，加深對立和分歧。中方希望有關成員重新考慮立場，展現靈活態度。

耿爽強調，冬天就要來了，阿富汗的人道和經濟危機勢必雪上加霜。國際社會要把幫助阿富汗緩解人道危機、穩定經濟作為最緊急的優先事項，不能將人道和經濟問題政治化，不能將人道援助和經濟發展同其他政治問題掛鉤。

阿富汗婦女女童接受教育、實現就業的權益應該得到保障。期待阿塔當局為此做出更多努力，回應國際社會關切。同時，保障阿富汗婦女女童權益也意味著要為她們提供急需的人道主義幫助，要讓婦女兒童首先吃得上飯、穿得暖衣。在此背景下，阿富汗海外凍結資產應盡快用於阿富汗民生改善和經濟重建。中方注意到近期有關動向以及阿富汗央行的聲明，呼籲這些凍結資產盡快全額歸還給阿富汗人民，切實用於減輕阿富汗的人道危機，緩解阿富汗人民的人道苦難。

阿富汗面臨的安全、反恐、禁毒、難民等問題相互交織，需要綜合施策，從根源上尋找解決辦法。希望阿富汗塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫，同國際社會一道，堅決打擊「伊斯蘭國」、「東伊運」等各類恐怖組織，防止阿富汗再度成為恐怖主義集散地。

阿臨時政府打擊罌粟種植的努力值得鼓勵，國際社會應積極支持阿富汗開展替代種植，徹底消滅毒品來源。從長遠看，各方要幫助阿富汗恢復國內市場，融入地區合作與互聯互通，徹底根除動盪不安的根源，走上持久和平發展的道路。

耿爽認為，長期以來，阿富汗鄰國和周邊國家積極支援阿富汗和平進程，為此作出巨大努力。本月，上海合作組織領導人峰會在撒馬罕舉行，就阿富汗問題達成重要共識，強調支持阿成為獨立、中立、統一、民主、和平的國家，消除恐怖主義、戰爭和毒品。中方期待同俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等地區國家一道，繼續發揮好「上海合作組織－阿富汗聯絡組」、阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，為維護阿富汗和平穩定做出獨特貢獻。