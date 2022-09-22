今年7月，製藥大廠葛蘭素史克（GSK）將公司內部的消費保健品部門獨立為另家公司，轉型為全球領先的生物製藥公司，並推出全新品牌識別系統，懷抱集結科學、科技和人才，共同戰勝疾病的抱負與使命。身為跨國生物製藥公司，GSK表示將以創新的疫苗、專科製藥與一般藥物預防與治療疾病。

GSK台灣總經理思泰廉(Mick Stanley)表示，GSK在台成立分公司已43年，一直都默默守護台灣人民的健康與公共衛生，在轉型為生物製藥公司後，GSK台灣希望藉由協助更多民眾預防和治療疾病，帶給台灣更多的影響力；因此將擴大招募員工，希望有志之士能與GSK一同成長茁壯。

思泰廉強調，企業穩定成長的關鍵就是人才，「因此關心員工生活、提供令人稱羨的福利是我們的理念。」而GSK台灣不僅有比國內企業多7天的休假，還有社團可讓員工選擇，同時也提供旅遊補助和三節福利金，另外，每月還有「Awesome Friday」時間，讓員工可在中午過後彈性上班，參與社團或與家人相處。

思泰廉說，「在GSK不論你的性別、種族或是性向，我們尊重每個人的差異，妥善傾聽每位員工的聲音，每個人都能在GSK展現自豪的一面，做真實的自我。我直接管理的領導團隊中，有超過50％是女性，而全公司經理級以上的主管，更高達58％由女性擔任。」

思泰廉指出，GSK每年投入新台幣1920億元研發，專注免疫系統科學、人類遺傳學先進技術。在藥物與疫苗的研究，專注在傳染性疾病、HIV、腫瘤與免疫學等四領域。並在台灣每年投資臨床試驗研究，與國內17家醫療院所及研究中心合作，提升台灣在國際臨床研究中心的地位。

近年來，GSK在卵巢癌、子宮內膜癌、多發性骨髓瘤等癌症治療領域，也都有3種新藥物問世，另外還有9項藥物正加速研發中；免疫醫學方面，目前則專注發展不同免疫失調疾病的藥物及疫苗，其中包含近50年來，第一個針對慢性免疫不全紅斑性狼瘡的新藥，期待給予病患更多的治療展望。

思泰廉表示，GSK無時無刻陪伴在台灣民眾的身邊，從疾病的預防到治療，疫苗防護、呼吸道治療、HIV藥物與各種疾病的對抗。未來GSK也會繼續和台灣政府與民眾，合力攜手戰勝疾病，為每個人的生活品質和幸福健康而努力。