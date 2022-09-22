福壽山農場悄悄換新裝，鴛鴦湖畔楓葉逐漸轉紅。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場悄悄換新裝，鴛鴦湖畔楓葉逐漸轉紅。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節過後天氣逐漸變涼，位於高海拔福壽山農場也悄悄換新裝，鴛鴦湖畔楓葉逐漸轉紅，熟門熟路遊客搶先上山大飽眼福，訂房率高達9成。福壽山農場副場長王仁助指出，鴛鴦湖步道楓紅約1成，將持續到11月中，緊接著由松廬楓紅接力登場。

入秋首波東北季風來襲，中南部地區日夜溫差大，福壽山農場近兩天清晨溫度降到10°C，感受到東北風威力，而鴛鴦湖旁楓樹受低溫影響，已逐漸轉色變紅，楓紅較往年提早10至15天。

副場長王仁助指出，雖然目前整體楓紅僅1成，但有幾株已全部轉紅，成為拍照「寵兒」，眼尖遊客早早上山賞楓，9月訂房率達9成，11月更是滿房。目前是鴛鴦湖楓紅季節，紅葉配上石子路及石燈籠，當陽光從紅葉間穿過，彷彿置身日韓浪漫賞楓，鴛鴦湖步道楓紅可持續至11月中，緊接著由松廬楓紅接力登場。

福壽山農場提醒遊客，高山地區日夜溫差大，秋天出遊時穿著，建議採多層次穿法，記得要帶上保暖衣物，裝備齊全才能好好享受高山美景。