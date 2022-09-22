美國聯準會(FED)強力升息抑制通膨態度不變，今天台幣隨亞幣重貶，直逼31.6元，由於自6月30日至今，新台幣兌美元已大貶逾1.8元，第3季營運攀高的大立光(3008)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)及川湖(2059)在營收規模放大下，第3季獲利可望大進補。

美國Fed於美東9月21日宣布升息3碼(0.75個百分點)，為連續第3個月升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3%～3.25%區間，且Fed暗示，為對抗通膨，將把利率繼續提高到遠超出目前水準，今年底前將再升5碼(1.25個百分點)，達4.25%～4.5%，「終點利率」會是2023年達到4.6%，聯準會強勢升息態度讓亞幣全倒，新台幣兌美元今天貶破31.5元，直逼31.6元，創下2019年8月以來低點。

由於第3季新台幣兌美元至今已重貶逾1.8元，大立光、玉晶光、臻鼎-KY及川湖在第3季營運衝高下，本業及業外獲利可望雙豐收，對飽受旺季不旺之苦的電子產業獲利亦是及時雨。

受惠於蘋果iPhone 14新機上市，大立光、玉晶光、臻鼎-KY 8月合併營收同步攀高，其中大立光8月合併營收為44.41億元，月增14.32%，年增10.81%，為今年單月新高，也是連3個月月增年增，累計前8月合併營收為281.4億元，年減5.37%；大立光表示，9月拉貨動能看起來比8月好。

玉晶光8月合併營收達25.35億元，月增30.25%，年增24.23%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為107.37億元，較去年同期增加22.13%，由於蘋果新機銷售傳佳音，法人預估，玉晶光第3季合併營收有機會挑戰單季新高。

臻鼎-KY自結8月合併營收達165.39億元，月增25.26%，年增13.9%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為981.82億元，年增18.11%，臻鼎-KY表示，下半年營收表現將明顯優於上半年，且全年獲利成長幅度將大於營收成長。

川湖8月合併營收為7.23億元，月增1.26億元，年增10.19%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收50.97億元，年增28.16%；川湖表示，由於鋼材價格在第3季是高點，第4季會下來，預期毛利率及淨利率還有成長空間，正面看待下半年及明年營運。