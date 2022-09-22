基隆一名女子先前與男友吵架，約來多位友人唱KTV，期間女子喝到斷片失去意識，醒來就發現自己與A男睡在同張床上，上衣還穿反，嚇得立刻前往醫院驗傷報警。基隆地院審結，依犯乘機性交罪罪，處A男3年10月徒刑。可上訴。

判決書指出，女子與A男為普通朋友關係，2018年3月間女子與男友吵架心情不好，便相約A男等多名友人到基隆市仁三路上的KTV唱歌喝酒，該女陸續飲用20杯威士忌，失去意識斷片無法自行回家，A男見狀則將女子帶回租屋處安置。

豈料，A男竟一時忍不住慾望，見該女酒後癱軟，處於無法抗拒的狀態，趁機對其性交1次，隔日女子起床後，發覺自己與A男睡在同張床上，身上穿著的毛衣也穿反了，才驚覺自己恐遭到性侵，立刻前往醫院驗傷並報警處理。

對此，A男辯稱，該女雖然飲酒，但仍可以行走與對話，2人發生性關係時經過女子同意，且女子意識清醒，知道過程發生什麼事情，完事後女子還自行穿上毛衣等語。

基隆地院法官勘驗證據，認定A男趁女子酒醉意識模糊之際，趁機性交，侵害被害人性自主權甚鉅，也犯後否認犯罪，難認犯後態度良好，依乘機性交罪，處A男3年10月徒刑。可上訴。

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