黃士勛（左起）、安吉、Yappy。（三立提供）

Yappy透露喜歡姊姊型，過去交往的對象都大3、4歲。（三立提供）

39歲黃士勛擔心因為年齡跟其他成員有代溝。（三立提供）

陽帆女兒Angie安吉（陳妤安）今（22日）與嘻哈歌手Yappy、創作歌手黃士勛出席三立戀愛實境節目《為你唱情歌》記者會，安吉透露會唱情歌給喜歡的男生聽，「視訊時如果沒話題就會彈琴給他們聽，想說可以撩他們」，成功率？她害羞笑說目前還沒失敗過。

安吉先前曾被拍到帶男性友人Shang跟爸媽Julie吃飯，她今被追問2人關係，害羞表示2人是「好朋友」關係，談到喜歡的理想型時，安吉說不喜歡像爸爸一樣務實的男生，而是喜歡浪漫、溫暖的熟男，正好Shang大她7歲，也常被朋友用浪漫來形容，安吉也不小心說漏嘴透露曾收過Shang送的花。

她也分享陽帆、Julie的一天生活，表示他們每天都有固定的行程，「他們早上起來後會看要吃飯的餐廳，然後吃完飯後會看《冰冰秀》，之後爸爸去泡澡，媽媽會去跟狗玩」。

安吉加入《為你唱情歌》後，將與其他男性搭擋配對創作音樂，會擔心Shang吃醋嗎？她沒否認與Shang的關係，僅說：「做這行的另一半心臟要夠強，而且工作歸工作，私生活歸私生活」，之前Shang和莫允雯傳出緋聞，有生氣嗎？安吉說真實的狀況大家心理都知道，所以沒有特別的感覺，她也提到她與Shang、莫允雯都是好友，私下常相約出去，日前也有替莫允雯慶生。

21歲的Yappy去年退伍就參加歌唱節目《大嘻哈時代》，也與交往4年的女友分手，他說參加《大嘻哈》後比較沒有心思在感情上，現在的創作風格偏凶，雖然以前會寫一些情歌，但都很少發表，現在參加《為你唱情歌》則是很開心可以認識到異性朋友。

另一位新成員是39歲的黃士勛，坦言加入節目前很擔心會跟成員有代溝，「從頭到尾都很怕，我們年紀真的差蠻多」，創作風格偏向悲傷情歌的他提到自己戀愛經驗豐富，現在也有交往的對象。