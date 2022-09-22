台北富邦銀行深耕永續金融，同時也積極協助客戶掌握永續投資的趨勢，連續三年參與戰略聯盟夥伴瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）進行的高淨值人士調查。最新調查結果顯示，亞太地區有進行永續投資的客戶佔比平均為83％，本行高端客戶中則有95％已布局永續資產，體現台灣高端客群在永續投資上的前瞻性，更彰顯北富銀的永續金融影響力。

後疫情時期投資市場充斥了許多不確定性，通貨膨脹、地緣政治緊張、人力短缺、供應鏈斷鏈等問題對於全球經濟帶來諸多變數，全世界都在尋求新的平衡點。隨著ESG議題不斷發酵，永續投資的市場規模也持續成長，根據《彭博社》的估計，2022年全球ESG資產規模可能突破41兆美元，顯示投資人對於ESG商品的接受度越來越高。

為協助客戶洞察市場趨勢、掌握投資契機，北富銀自2020年起即參與戰略聯盟夥伴瑞士隆奧銀行針對亞太地區進行的高淨值人士調查。此份調查涵蓋台灣、新加坡、香港、日本、泰國、菲律賓、澳洲、印尼等多個亞太地區，除了探索整體高端客群之投資策略外，亦針對特定議題深入分析客戶觀點與需求，有助於金融產品服務的創新推進。

根據今年調查結果，本行受訪客戶有高達88％對永續投資感興趣，比起亞太地區平均高出10％，其中更有65％受訪者相信投資永續商品會帶來更佳投資績效。北富銀執行副總莊慧玫表示，2020年進行第一次調查時，仍有近半受訪客戶對永續投資報酬存有疑慮，為提升客戶對ESG議題的了解及關注，北富銀積極發起綠色倡導、持續引進永續相關主題之產品，並與多家投信公司共同發想ESG基金之開發及保管，推出之ESG量化債券基金深受台灣投資人青睞，累積基金規模逾160億台幣，成功帶動永續投資潮流。

莊慧玫說明，永續投資現已成為一種主流方向，因為對於投資者而言，過去永續投資可能只是為了支持讓世界更美好的理念，但現在投資人的想法已大為不同，認為永續投資同樣也能創造獲利，進而達成獲利與永續雙贏的局面。北富銀在ESG產品及服務上持續創新，不僅協助客戶資產配置更穩健多元，更有助推進台灣財富管理業務的持續成長，今年第一季北富銀特定金錢信託市占率攀升至市場第一，亦彰顯推動永續對整體營運的正向效益。

自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量；北富銀在離岸風電授信主辦件數及金額，連續兩年居台資銀行之冠；在永續金融領域深耕多年以來，北富銀成為國內第一家承做第三方認證綠色貸款聯貸（Green Loan）、社會責任貸款聯貸（Social Loan）與永續指數連結貸款（Sustainability Linked Loan）的台資銀行。

今年北富銀更創下許多新的里程碑，包括完成全台首件永續供應鏈金融（Sustainable Supply Chain Finance, SSCF）合作案，成功籌組台越首件「社會責任貸款」聯貸案，且主辦兩件太陽能漁電共生聯貸案。截至今年上半年，北富銀綠色投融資增加超過新台幣800億元，高碳排產業融資則減少近新台幣200億元，中小企業綠色授信餘額更達新台幣627億元。憑藉永續金融的亮眼表現，北富銀榮獲《Asiamoney》頒發2022「台灣最佳ESG銀行」之殊榮。