兒科醫學會建議，要預防兒童染疫後併發重症，完整接種疫苗是最有效的方式。（馮惠宜攝）

台中一名9個月男嬰今年7月染疫併發心肌炎一度以葉克膜搶救十多天，經中西醫團隊救治近3個月，9月1日才出院，未料9月20日疑似二度確診，出現咳嗽症狀就醫，PCR呈陽性、CT值15。

中央流行疫情指揮中心9月22日公布全國新增4萬2212例本土個案，其中台中市新增5464例；而根據台中市衛生局統計資料截至9月21日，台中市111年新冠肺炎確診人數達71萬7466，其中重複感染達1752人，該名男嬰高度懷疑也是重複感染。

衛生局指出，這名男嬰7月10日出現躁動曾到診所就醫，7月11日突然嘔吐及嘴唇發黑，合併呼吸喘、活動力差到醫學中心掛急診，採檢確診且在急診室即出現休克，經心肺復甦術救回，診斷為新冠確診併發心肌炎，之後立即收治到新生兒加護病房並從7月12日到7月23日共11天以葉克膜搶救，之後透過中西醫雙管治療，直至9月1日才出院。

沒想到近日男嬰因家人確診，9月20日又出現咳嗽症狀，經採驗PCR呈陽性CT值15，雖然院方未判定為二度確診，台中市衛生局高度懷疑就是重覆感染，已要求院方重新研判。

小兒心臟科權威、台中榮總副院長傅雲慶指出，兒童感染新冠肺炎併發心肌炎的機率不到萬分之一，但臨床的確收治少數確診兒童併發心肌炎需動用葉克膜搶救案例，呼籲家長，只要小朋友出現呼吸喘、心跳快或活動力變差，甚至意識不清，一定要有警覺趕快帶到醫院急診搶救；而要預防兒童染疫後併發重症，兒科醫學會建議，完整接種疫苗是最有效的方式。

台中市衛生局統計，截至9月22日，中市6個月至4歲兒童共有4萬7757人接種新冠疫苗第一劑，疫苗涵蓋率43.2％；而第二劑共施打1萬2265人，第二劑疫苗涵蓋率11.1％。另，5至11歲兒童共有16萬5739人完成第一劑疫苗接種，苗涵蓋率84.6％，11萬3240人完成第二劑接種，第二劑疫苗涵蓋率57.8％。

台中市政府也將在10月8、9日針對6個月大到4歲幼兒加開46歲幼兒快打站，提供莫德納第二劑及BNT第二劑接種，衛生局呼籲，家長請依通知單日期、時間、地點帶自家寶貝前往接種，可降低確診併發重症的機會。