行政院宣布邊境解封時間點可能落在10月13日，許多民眾已開始詢問出團可能，交通部觀光局則提醒，目前公布的時間點僅是「預計」，要等到確認邊境開放、禁團令解除後，旅行社才可以進行團體產品銷售。

觀光局指出，目前還未正式公告解除禁團令，因此旅行社還無法銷售團體產品。但解封期程逐漸明朗，旅行社現在可以趕快找上游供應商，包括住宿、機票等，或是人才招募，這幾個禮拜可以加緊腳步進行。

海外行銷部分，且觀光局在各市場行銷推廣已於第3季展開，採取展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客策略進行募客，包括日本、韓國、馬來西亞及英法等國。

雄獅旅遊表示，目前出境團體旅遊商品皆籌備完成，將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品；自由行商品也已上架販售，推薦「德國慕尼黑首航機加酒7日」及「義大利米蘭機加酒10天」，搭乘長榮航空班機直飛，加碼贈送機場至飯店來回接駁，以及慕尼黑或米蘭1日遊行程，每人最低價4萬2900元起。

日本自由行商品則可藉由雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證＋1千萬防疫保險」包套服務，旅客再由自行處理電子簽證即可。