藝人陳妤不僅在演出台劇時創造話題，連錄製帶狀節目也是話題焦點。近期大紅的《全明星運動會4》中，她在藍隊中的表現亮眼，亦被恩師錢薇娟相當看好。陳妤亦在個人IG發長文表示與藍隊之間緊密互相影響的心情，入「戲」之深相當罕見，她也在個人IG寫下：「這半年在全明星，不無聊」足見她對《全明星》節目的投注心力。雖然拍攝之前經紀人告知陳妤因為錄全明星變的非常黑，真的適合拍攝時尚單元嗎？但我們總覺陳妤代表的是一種新時代的健康女性，自信與自律其實是現代人相當匱乏的兩大特點，這兩種特質打造出面對壓力毫不退縮的陳妤，一個我們印象中個子嬌小，但面對挑戰毫不畏懼的勇敢女性。如同訪談當日她提到從演員轉變為藝人，這種身份的交換是十分有趣。一個是將自己掏空裝進虛擬的角色情緒，另一個則是將自己的情緒發揮至極，讓人看到自己的放大情緒。角色反差助她成為精進自己的動力，完美體現了什麼叫將阻力化為助力。

「但就算投入再認真，我有時仍舊會陷入批評的情緒之中。」她坦承自身對諫言的接受度非常之高，但愈在乎的人給的建議反而成為一種壓力，有時也不免陷入深深的情緒低潮之中。但她也直言，如同壓力讓人成長如同鑽石般閃耀，批評相較於讚美，也是讓她持續前進的動力。

而知名鑽石品牌De Beers向來就擁有龐大的頂級鑽石資源，此次全新發表的珠寶設計則以蝴蝶為靈感，發表共11件動人的蝴蝶作品，以18K白金或玫瑰金打造蝴蝶外型搭配璀燦的亮麗鑽石，成為打造蝴蝶之美的頂級宣言。如同陳妤面對壓力的決然態度，也正是醞釀出她璀璨光亮人格的堅持力。

陳妤以De Beers蝴蝶鑽石系列，宣揚自己面對壓力毫不退縮的意志力。陳妤配戴De Beers 蝴蝶18K白金鑽石項鍊143萬5000元、蝴蝶白金鑽石耳環83萬5000元、蝴蝶白金鑽石指間戒54萬元、蝴蝶白金鑽石手鍊7萬1000元。（攝影石智中，服裝提供Salvatore Ferragamo）

陳妤坦言面對壓力沒有別的辦法，只能努力去解決它。這套造型配戴De Beers蝴蝶玫瑰金鑽石項鍊9萬9000元、蝴蝶鑽石耳釘9萬7000元、蝴蝶鑽石戒指8萬3000元、蝴蝶玫瑰金鑽石手鍊7萬1000元。（攝影石智中，服裝提供Salvatore Ferragamo）

De Beers 包鑲鑽石項鍊

De Beers Portraits of Nature 系列 butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊 – NT$ 99,000元。