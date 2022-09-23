臺灣原住民有著豐富且形式多元的樂舞文化，不僅在音樂、舞蹈等天賦與能力相當出眾，表現也十分出色。新北市政府為扶植原住民族表演藝術產業發展，自108年起辦理原住民族表演藝術培力計畫，期望位於新北市都會區的原住民族演藝團隊能強化表演專業能力，深化團員對原住民文化的歷史根源、文化意涵的認識，充實表演藝術的專業知識與能量，奠定團隊創作樂舞之文化底蘊。

移居新北市原住民族日益增加，新北市原民局長羅美菁秉持「打造新北新原鄉」的理念，持續輔導與促進原住民演藝團隊不斷的精進成長，即使疫情反覆嚴峻，本計畫仍克服萬難如期執行。她強調，透過培訓課程不但奠定新北市原住民族表演藝術文化根基，也激起新北市市民對原住民族樂舞文化的認知及熱愛。

今年經過嚴格的甄選，計有旅北都蘭部落文化藝術團、台北山舞藝術團、馬拉赫文化藝術團及卡邦原住民文化藝術團等四組優秀團隊參與，成員自國小學童至松齡長者，展現原民局對於表藝人才培育向下扎根、世代傳承的決心。其中唯一泰雅族的馬拉赫文化藝術團，已是第三年參與本計畫，團長鄭純純揚棄過往迎合觀光客的觀光娛樂展演模式，親自帶領團員深入烏來部落調查，除蒐集泰雅族傳統樂舞外，更挖掘出烏來部落口傳故事，並將其田野素材整合進成果展演內容中。此外在全臺灣已具有名氣的旅北都蘭部落文化藝術團，團長徐秀武長期投入阿美族傳統文化樂舞復振工作，讓旅居新北的族人能有個像「部落」的地方一同學習傳統樂舞，讓阿美族傳統樂舞在新北市深根傳承。

旅北都蘭部落文化藝術團透過演出呈現世居東部海岸阿美族人傳統海祭的各項儀式。（圖/新北市政府原民局提供）

為了展現今年培力計畫的成果，原民局將於10月1日（星期六）月亮7點在本市新莊區新莊文化藝術中心演藝廳推出「Makapahay（馬卡巴嗨）！奏響豐年的篇章—新北市原住民族演藝團隊培力計畫聯合成果展演」，原民局長羅美菁表示，當天歡迎市民朋友們帶著輕鬆愉快的心情一同進劇場欣賞原住民傳統樂舞之美，並見證原民局推動原住民表演藝術培力計畫，提升新北市藝術團隊競爭力及創作演出能量、鼓勵與培養原住民族藝術人才的努力。(新北市政府原民局廣告)