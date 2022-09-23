敘利亞衛生部與官方敘利亞新聞社（SANA）今天指出，一艘船隻在敘利亞外海沉沒，造成船上至少34名移民身亡。
法新社報導，敘利亞衛生部在聲明中表示，「已發現的死者人數增至34人」，另有20名生還者送往醫院治療。
當局起初回報15人喪命，接著將死亡人數上修至28人，不久後再增加6人。
敘利亞新聞社報導，這艘移民船已沉沒。
敘利亞港口單位負責人克布拉斯里（Samer Kbrasli）在交通部公布的最初聲明中表示：「根據生還者，他們的船隻幾天前離開黎巴嫩。」
托土斯港（Tartus）是敘利亞最南邊的主要港口，位於黎巴嫩北部港市的黎波里（Tripoli）北方50多公里。
根據敘利亞交通部公布的聲明，從生還者口中蒐集到的資訊顯示，這艘船是從的黎波里北方的敏耶鎮（Miniyeh）啟程。
試圖借道黎巴嫩海岸、搭乘擁擠船隻前往歐洲的移民，在去年數量大增。許多從黎巴嫩出海的移民是敘利亞人，但黎國經濟危機惡化，也促使愈來愈多黎巴嫩人嘗試偷渡。（譯者：楊昭彥）1110923
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。