立法院新會期今天開議，國民黨團因疫苗問題杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告。民眾黨團今開議前於議場前呼籲要理性問政，與蘇貞昌直球對決，並宣示嚴格監督執政黨的決心。

立委邱臣遠表示，數位部業務監督將成為本會期朝野攻防焦點，今日將聚焦在數位部業務職掌歸屬哪個委員會，至今仍沒有共識。民眾黨團主張，數發部應該納入經濟委員會，從產業、經濟發展的角度監督審查。

邱臣遠還表示，民眾黨團在本會期將針對社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障、居住正義等七大面向，提出相關立法與修法，並嚴格把關每一筆預算，嚴防政府將特別預算常態化，確保經費花在刀口上。

立委蔡壁如指出，這會期她關注的議題，將持續以台灣醫療長照為主軸。台灣將於2025年邁入「超高齡化社會」，長照不僅是社福問題，更是國安問題。蔡壁如表示，未來將提出全民健保法及醫療法的修法草案，具體改善醫療機構的護病比。此外，外界關注全責護理與健保部分負擔，希望政府能明確說明未來政策方向。