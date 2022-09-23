在生活上有些人總是喜歡開一點黃腔或是聊一些18禁的成人話題，《旺好運》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、巨蟹座這些星座無時無刻都充滿黃色思想，也會想要分享給朋友知道。

第三名：巨蟹座

巨蟹座貌似都很正經，但其實也是因為過於壓抑，不敢表達出來，其實腦子裡常常裝一些黃色的思維，有時候在跟朋友聊一些成人話題時，還會語出驚人，逗得大家大笑。

第二名：牡羊座

牡羊座本性就是比較色一點，不管性別，對於18禁的話題或性經驗他們都非常有興趣，不僅可以跟朋友互相分享，還能把場合炒熱，令人熱血沸騰，如果想要找他們聊這類話題，找他們就對了。

第一名：雙子座

雙子座非常好色、尺度也很寬，頭腦常常裝一些色情的東西，而且還時常會去幻想很多畫面，他們不太會遮掩這一方面的性格，但也不會隨意地展現出來，如果是跟朋友聊天，他們會大方的講出自己的想法和經驗，這類的知識問題找他們就對了。