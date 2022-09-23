台北市長柯文哲。（楊亞璇攝）

邊境鬆綁！中央昨宣布最快將在10月13日起實施入境「0＋7」檢疫措施。台北市長柯文哲今天受訪時說，政治的核心是執行力，他每次都跟公務員講，凡事不能寫SOP、流程圖的，都是屁話。

柯文哲表示，例如在機場要發到4支快篩，全部在哪裡做？做了跟誰報告？系統怎麼做？還有入境編制，要用電話聯絡，每天入境6萬人，要打電話沒那麼容易。

柯文哲強調，政治的核心是執行力，邊境開放他是贊成，但問題是要怎麼做還是要講清楚，至少地方政府要配合什麼要講清楚。