前年擔任公車駕駛的許英毫吸食安非他命毒品後，開著公車在台北市撞死在人行道上的許姓行人，一審依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪將他判刑4年6月，二審考量他未賠償死者家屬加重改判5年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

2020年9月21日許男吸毒後駕駛公車載客，當天晚上8點多，公車行經北市內湖區內湖路1段，許男因受服用毒品之副作用影響，出現極度疲憊、疲乏現象，控車失當造成車輛嚴重偏離道路，撞擊在許姓行人致其受有顱內及胸腔內出血等傷勢死亡。

一審士林地方法院判刑4年6月，案經上訴，二審台灣高等法院認為許男犯罪事證明確，且認定他前已多次施用甲基安非他命，施用禁斷期間之極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等症狀，不應駕駛動力交通工具，猶駕駛公車致肇本件車禍，造成被害人死亡。

高院指出，許男嚴重危害在道路及週邊行人與停放車輛之安全，且案發後由客運公司與被害人家屬處理和解事宜，他個人迄未賠付分文，一審量刑顯然過輕，撤銷加重改判5年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

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