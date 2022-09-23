年底選舉，越來越多藍綠參選人被揭露論文有抄襲問題！前新竹市長林智堅論文儘管已遭台大、中華大學學倫會認定抄襲，碩士學位遭雙殺，綠營和其側翼的綠媒、網軍仍持續興風作浪，大展烏賊泥巴戰術。時常評論時事的藥師林士峰諷刺表示，民進黨厲害的地方，就是「有很多具有聲望的人，在關鍵的話題影響平常沒什麼關心政治的人，讓他們潛移默化的認為，民進黨的對手很糟糕」。

高虹安遭爆博士論文涉抄襲，她在澄清記者會上提到「不像中華大學夜間部，還要去做台大碩士灌水...」，這番言論遭質疑是歧視學歷。然而，即便高鞠躬致歉，坦言用了不精確的用語，會虛心檢討改進，仍遭綠營圍剿。對此，國民黨主席朱立倫認為，不要再搞這種烏賊戰，不要再打這種抹黑造謠戰，痛批民進黨「做事沒半步，選舉全奧步」。

對此，林士峰今(23)日在臉書表示，民進黨厲害的地方，就是有很多具有聲望的人，在關鍵的話題影響平常沒什麼關心政治的人，讓他們潛移默化的認為，民進黨的對手很糟糕。「上次林智堅抄襲事件，沒什麼關心論文、學歷的人突然醒過來感慨了」。

這篇文章讓許多網友很有感，並回應表示「說實話我本來對林智堅印象很好，這次論文抄襲讓我對他大改觀」、「什麼鬼都出來聊態度了」、「平常不在意自己唸夜校的，突然都覺得自己被侮辱了？」、「民進黨開啟我對政治的關注，如果不是民進黨，我還以為文字獄跟無恥的士大夫只出現在以前的歷史課本」、「其實就是對執政黨不利的都自動過濾，有利的就放大反應」、「因為覺得被歧視了，殊不知從海鮮到學歷，都是『偉大的黨』帶頭歧視」。