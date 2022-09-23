台北醫學大學與睿生光電(6861)合作開發「5G AIoT行動X光肺部篩檢」智慧醫療解決方案，睿生一拍三得雙能(Dual Energy)一次取得三種肺部影像，並完成600位高風險病患肺部收案開發AI模型，有助於肺癌AI輔助診斷與臨床研究。同時，強健偏鄉行動醫療軟硬實力，北醫、睿生、台灣大(3045)及商之器(8409)共組「行動醫療會診國家隊」，以5G連網、行動醫療顯示器，和北醫醫師進行遠距視訊會診。

北醫胸腔內科周百謙醫師指出，胸腔X光(CXR)是最常見的肺部疾病篩檢工具，相較於電腦斷層掃描(CT掃描)雖然劑量只有約1/10，但拍攝時因病灶易受到肋骨或其它外部物體的遮蔽，敏感度無法提升，恐耽誤判斷診療。而放射科醫生需要在X光片影像中發現的微小惡性組織或是肺部結節，如何提升影像品質，降低影像雜訊，會是當務之急。X光片檢查需要良好的影像判讀顯示器，但受限於一般影像顯示器的灰階呈現能力，細微病灶可能會被忽略，造成延誤診斷的可能風險。

為解決醫師臨床痛點，北醫、睿生、屏東大學、商之器、台灣大哥大進行一年半人體臨床研究與場域驗證。其中，睿生與加拿大新創公司KA Imaging合作，設計新一代雙能X光感測器。利用軟組織與骨頭對不同能量X光吸收率的差異，透過影像重建後，可將骨頭濾除或強化骨頭部份。且有別於傳統的雙能影像需要兩次曝光，雙能獨特專利的三層Sensor array結構，只需一次曝光，就可得到去骨的雙能影像。同時因三層結構吸收更多X光光子，睿生雙能超微量X光劑量可較一般感測器有機會降低30％劑量，已取得美國食品藥物管理局（FDA）、台灣食品藥物管理署（TFDA）二大醫療體系認證。

其次，為強健偏鄉行動醫療軟硬實力，北醫、睿生光電、台灣大哥大及商之器共組「行動醫療會診國家隊」，以5G連網、行動醫療顯示器，和北醫醫師進行遠距視訊會診。睿生雙能透過台灣大哥大5G傳輸，可較4G傳輸縮短將近4倍的時間；此外，商之器開發的行動醫療影像伺服器(UDE)，將醫師手中的iPad轉換為可攜式醫療影像顯示器(Viewer)及儲存系統(Server)。因其可攜式、可離線使用優勢，以及優秀灰階影像呈現能力，醫師在移動中即時接收X光影像，與偏鄉健檢醫護、醫院值班醫師討論病情。

睿生也與屏東大學合作，以北醫600位患者進行收集並由醫生標記的影像，結合深度學習與機器學習技術以跨平台整合技術，提供高精確度、高整合性的智慧影像服務。目前可成功偵測到肺炎及肺結節，未來取證後即可做為醫師的輔助，減低醫師看片的負擔。