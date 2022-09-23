金門木球隊經過數番激烈鏖戰後，與澎湖木球隊並列團體總錦標第一名(圖金門縣政府提供)

第9屆離島縣聯合運動會於今(23)日在澎湖隆重開幕，展開一連3天的精彩賽事，首日登場的沙灘木球項目於隘門沙灘進行比賽，經過數番激烈鏖戰後，金門木球隊與澎湖木球隊並列團體總錦標第一名。

沙灘木球賽別分為男子個人桿數賽、女子個人桿數賽、男子雙人桿數賽、女子雙人桿數賽以及混合雙人桿數賽等五項，此次賽制分成兩輪進行積分制，賽完一輪道後重新排點，再賽完第二輪加總積分，積分高者勝。

各單項參賽成績如下：

1.男子桿數積分個人賽：獲得第二名、第四名：曾柏森、徐國揚 、何聰賢。

2.女子桿數積分個人賽：第一名、第四名： 彭映綺、鄭郁香。

3.男子桿數積分雙人賽：第二名：王榮山、梁章發。

4.女子桿數積分雙人賽：第一名：陳貞慧、吳曉蕙。

5.混合桿數積分雙人賽：第二名：徐國揚、陳盈萍／何聰賢、陳凱妮。

6. 離島組團體總錦標：金門縣澎湖縣並列第一名。

離島運動會由金門、連江、澎湖三縣，每兩年由三縣輪流辦理一次，第8屆由連江縣舉辦，而今年輪到澎湖縣主辦。金門木球帶隊教練董燊表示：「三縣運動會除了多項運動賽事的比賽交流外，更促進三縣球員對於木球賽事的發展與關注，展現「三縣同心 離島齊躍動」此主題，證明「離島不離心，離島鄉親一條心」，並期待第10屆離島運動會，睽違6年再度回到金門主辦，兩年後金門木球場再相聚！