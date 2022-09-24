聶雲熱愛美食又喜歡烹飪。（陳俊吉攝）

聶雲不斷將拌麵商品優化、開發新口味。（陳俊吉攝）

大兒子Nathan去美國前，聶雲教了他幾道自己拿手菜。（摘自臉書）

聶雲近期忙於百老匯經典音樂劇《夢幻愛程》（The Fantasticks）演出，除了演藝事業外，他砸逾500萬投入拌麵市場有成。聶雲透露18歲的大兒子Nathan赴美留學前打包一堆他的拌麵商品，太害怕吃不到爸爸做的美食，還不斷向他討教廚藝，他形容這是感人又有趣的過程，「我看到他就是當年的我。」

聶雲說大兒子做任何事似乎從不著急，今年出國留學前，意識到在美國沒爸爸陪，擔心吃不到他愛的料理要怎麼辦，所以有段時間急忙請教滷牛腱、燉飯、酸白菜、牛肉麵等該如何做，還一一把步驟寫下來，笑說：「他吃了那麼久都沒問過我怎麼做，要出國他急了，一天到晚好用功。」

聶雲說這都是成長過程，他當年離家也有相同經驗，所以練就一手好菜，「我們家365天都要吃泡菜，為什麼我會做泡菜，因為我離開家之後，自己到外面工作或讀書，我知道吃不到這味道了，泡菜水在我家20多年，要養那個箘才有那個香味，所以我現在看到他（大兒子）就是當年的我。」

自認是閒不下來的他，熱愛美食又喜歡烹飪，對於投資「吃」的想法已盤旋腦海裡1、20年，不時在想若技術允許，將如何把它商品化，在不同的地方也能吃到一點熟悉的味道，「投資副業，除了賺錢，這是我要有的溫度。」

他敘述家裡一年4季麵食不斷，還有各類調配秘方，從鵝油拌麵到哨子麵都難不倒他，不過，在家料理跟變成商品差別極大，透露進入拌麵市場，開發一個口味數百萬跑不了，花的時間與金錢，「不是能說做就做」。

4年多前從單打獨鬥到去年擁有「大拙匠人」團隊，他感謝貴人朋友牽線，才能與夢想、目標類似的戰友打拼。團隊中，他擅長口味跟質感，與4名股東會有意見分歧的時候嗎？「我是懂得欣賞『分歧』的人，我們幾個人如果都一樣那事情肯定失敗，這跟做綜藝節目一樣，如果發的來賓都同個Tone調那肯定完蛋，一定要有不一樣才會好看。」