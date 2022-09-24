台鋼雄鷹進軍中職後24日在澄清湖棒球場展開秋訓，開訓典禮上台鋼集團會長謝裕民、總經理王炯芬喊出「3年季後賽、5年冠軍戰」目標，統籌教練林振賢更是霸氣說：「我覺得這個時間有點慢，希望3年就能拿到總冠軍。」

隊史首次秋訓台鋼喊出「CAMP IN KAOHSIUNG」，謝裕民說：「這是新的里程碑的開始。從我們加入中職到現在短短3個月，目前有30幾位球員，這次秋訓主題也是想要能跟高雄緊密結合在一起。」他期許球員能夠透過秋訓把根基紮好，未來能有好的體能去面對比賽。

謝裕民也感謝高雄市政府的幫忙，未來會一起努力把澄清湖棒球場整建好，希望屆時加入一軍戰場時能讓球迷看到耳目一新的棒球場，同時他也喊出希望能在5年內進到冠軍戰，「請球迷拭目以待。」

台鋼集團會長謝裕民。（陳怡誠攝）

王炯芬則補充，「我希望能夠3年到季後賽，5年到冠軍戰，這也是球團對年輕球員的期待。」領隊劉東洋聽到2位高層的宏願笑說壓力很大，「但我會努力。」他在祈願卡上寫下「元氣每一天」，希望所有球員都能健康，用最好狀態去迎接訓練。

聽到制服組的目標後，統籌教練林振賢更是霸氣的直接喊出3年要奪冠的目標，「會長、總經理喊3年季後賽，我覺得這個時家有點慢，過去La New在這裡3年就拿到總冠軍，希望我們也可以。」

林振賢解釋，會喊出這個目標主要是希望大家能把眼光放遠一點，「新球隊大家會給我們比較充裕的時間，但還是要給自己一點壓力，有壓才有力。」

台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場展開秋訓。（陳怡誠攝）