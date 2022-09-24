新北中信特攻後衛魏嘉豪24日在跨聯盟籃球邀請賽，交出13分、9助攻與8籃板的接近大三元表現，帶領中信特攻82比50輕取台中太陽，拿下預賽5連勝，只可惜魏嘉豪打到最後3分42秒左腿抽筋退場，否則很有機會挑戰完成生涯首次大三元。

不過魏嘉豪賽後完全沒想過自己的大三元，甚至也不知道自己的數據接近大三元，只想跟同隊學長林韋翰道歉，「因為這場比賽我們本來設定要讓韋翰哥多休息，沒想到我又打到抽筋，只好讓他多打了3分多鐘，所以他要我來記者會向他道歉。」

儘管中信特攻總教練李逸驊(原名李雲光)相當滿意魏嘉豪表現，更肯定他突破最近低潮，魏嘉豪自己卻說：「光哥說我之前是因左踝扭傷低潮，但那是他保護我的說法，並非是我低潮的理由，我想主要還是自己心態沒有調整好，很感謝教練團與隊友都在鼓勵我。」

「接下來我希望可以進入下一個階段，可能還需要再一場比賽打到抽筋，我才有辦法適應比賽強度，老實說，我昨天也抽筋了，」魏嘉豪說，「我很感謝韋翰哥一直都在鼓勵與指導我，甚至還叫我要幹掉他，我也會努力以當上先發控衛為目標。」