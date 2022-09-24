日本10月中將全面開放國門，讓憋了2年半的民眾興奮不已，紛紛開始規畫行程，未料日本不承認高端疫苗，「高端仔」們只能自費3500元做PCR檢測，不少人希望可補打其他疫苗補救，對此指揮中心發言人莊人祥不解反問「補打有比較快嗎」？

日方認可的疫苗為AZ、BNT、Moderna、Covaxin、Novavax和嬌生，高端未列入其中，因此施打高端者想去日本玩，僅剩下自費3500至4500元取得PCR陰性證明一條路，指揮官王必勝表示「這就是現況」。

由於不少施打高端者不想負擔額外費用，紛紛詢問能否補打其他疫苗，昨日已表示不得補打的莊人祥，今天受訪時再度被問及此事，反問「補打會比較快嗎？還要等一個月」。莊說，前往美國民眾者可補打疫苗，是由於美國不打疫苗就無法入境，但日本可以持PCR陰性證明入境，因此不開放補打。

莊人祥表示，台灣一直都沒有限制入境者必須打指定廠牌疫苗，「0+7」後也不會有所限制，認為日本新制實施後，還有調整空間，會委請外交部持續溝通。