國民黨高雄市長參選人柯志恩23日參加中廣董事長趙少康直播節目，柯談到，不能讓國民黨總是在濁水溪以南這麼劣勢，長此以往「監督的力量」會慢慢消亡，所以願意走到最艱困的選區盡己所能！對此，趙感到敬佩，也在臉書說，「她其實是很有才能、準備充分的候選人，我相信，中間選民也期待高雄能夠被改變」。

趙少康在臉書談到，相當好奇為什麼柯志恩願意在這時候投入高雄選戰，過去國民黨總是可以「北票南補」，上次公投光是台南、高雄的票領先這麼多就能看得出來，現在的選戰已經變成民進黨「南票北補」，但柯志恩認為不能讓國民黨總是在濁水溪以南這麼劣勢，長此以往「監督的力量」會慢慢消亡，對全國性的選戰跟全國性的政策也很不利，所以他願意走到最艱困的選區盡己所能，這種勇於承擔、迎接挑戰的精神實在令人敬佩。

在節目中趙少康和柯志恩還談到，市長陳其邁喊出「兩年拚四年」其實很不公平，畢竟民進黨長期執政高雄20幾年，陳其邁應該做的是把過去負債、低薪、基礎建設等問題平衡回來，然而現在綠營卻認為穩操勝券，藍營則是冷眼看待，這樣下去很可能陳其邁真的可以有恃無恐的在高雄執政十年，對高雄市民的福祉是不公平的，也無法有效的監督制衡。

因此趙少康表示，雖然柯志恩選戰起步得晚，但她其實是很有才能、準備充分的候選人，我相信，中間選民也期待高雄能夠被改變。