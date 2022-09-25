桃園市長參選人鄭寶清25日推出新政見，強化治安、道安、消安、住安與行安，要打造「五安城市」。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

八德羽球場天花板骨牌式崩塌怵目驚心，桃園市長參選人鄭寶清25日趁勢推出新政見，強化治安、道安、消安、住安與行安，要打造「五安城市」，強調人類的生命最寶貴，政府要用心，讓突發的天災或人禍的意外事故造成的可能傷害降至最低。

鄭寶清主張「打造五安城市」，讓治安、道路安全、消防安全、居住安全及行人安全可以獲得強化與保障，讓大家生活在桃園都能夠幸福又安康。在「強化治安」方面建置城市安全影像系統，全力整合治安、交通、防災及遠距醫療的資訊系統；「強化道安」方面增設道路攝錄影系統，健全維修養護機制，強力處罰危險駕駛如惡劣逼車、酒駕等。

「強化消安」方面要提高消防員的危險津貼，加強工廠安檢，全面推動加裝住宅火災警示器。「強化住安」則是30年以上老屋，推動增設電梯、免費健檢及立面修繕；40年以上老屋，補助結構安全。「強化行安」在沒有人行道路段，要廣設大馬路的人行專用通道；熱鬧街區騎樓走道高低差多、障礙多，應全面整頓處理改善，避免行人容易受傷及發生人車爭道的交通意外事故。

鄭寶清說，人類的生命最寶貴，要過的安全與安心，必須政府跟大家一起共同努力用心來做起，讓突發的天災或人禍的意外事故可能傷害降至最低。