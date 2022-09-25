高虹安學歷歧視發言持續炎上，民眾黨支持者群起征戰、四處護航。有網友到民進黨立委林靜儀臉書留言，將林靜儀離婚私事當笑柄開嘲諷，林截圖發文公告周知。民進黨新竹市長候選人沈慧虹相挺林靜儀，用190字留言說出女性心聲，獲三千網友好評，留言大讚「市長溫暖有智慧，又有同理心。您會是個好市長的，加油。」

沈慧虹留言提及，婚姻中的點滴和相處，還有後來的選擇，都只有夫妻當事人最明白。也表達女性在這個社會上，不應該以婚姻狀態被評斷。結不結婚、生不生子，還有離婚與否，都只是人生選項，這個選擇握在每個人手中，不容外人置喙。社會上卻長年對女性的刻板印象、不平等眼光。

沈慧虹留言力挺林靜儀。（翻攝自臉書）

她也點出「男性從來沒有這個問題。難以想像2022年的現在，還有以為離婚是醜聞，拿來嘲諷的人。看來性別平權的路，我們都還要繼續努力走。」最後不忘為林靜儀打氣「面對這些低俗惡意，靜儀妳辛苦了。」該則溫暖留言在一小時內就有破千網友按讚，也分享至許多LINE社群大讚「怎能不愛慧虹！」不到24小時就收到破三千讚。

許多民眾留言表示「真的低俗惡意」，也有人對民眾黨水準感到不可思議「學歷歧視之後嘲笑離婚，也是很勇敢。」、「我絕對不會想跟會講出這種話的群體有任何交集。」

還有女網友把握機會向沈慧虹「抱怨」，該網友寫道「她在民進黨粉專裡針對高虹安的貼文下留言推薦妳（沈慧虹）時，就會被民眾黨支持者群起攻擊」，該網友起初會耐心回應，沒想到網軍越來越過分「開始有網民人身攻擊、罵得很難聽」，她也心疼沈慧虹「想到妳是高虹安的對手，想必也飽受攻擊吧，真的辛苦了，希望妳不要被那些惡意留言影響心情，繼續加油，也預祝高票當選！」

更有許多網友回應「你的成熟睿智跟高候選人真的天壤之別，希望新竹人真的能擦亮眼睛，選賢與能！」、「果然是新女性，兩性平權應該被彰顯，現代女性本身就很有能力。」更不少人表示「發現沈慧虹市長真的很貼心，新竹市民真有福氣，祝福市長高票當選。」

沈慧虹說，傳統觀念認為女子無才便是德、女人適婚年齡就要結婚、女人本該相夫教子，還有「丈夫會外遇都是因為妻子無能」。這些迂腐都讓女性背負太多沈重。希望社會能持續進步，也希望高虹安候選人能拘束支持者。