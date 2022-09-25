2022台灣設計展即將在高雄盛大登場，高市府青年局配合此次設計展，特別找來知名設計師李君慈操刀，推出「獨家限量結婚書約禮盒」，首波100份秒殺，獲得熱烈迴響，青年局25日宣布，將於10月8日至10日，在設計中島棧6庫加碼200份結婚書約禮盒。

高市府青年局推出的「限量結婚書約禮盒」內容物有結婚登記書約、散步環保購物袋、夢幻融合泡泡糖吊卡玩具等，婚約書盒除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，婚約書設計更改變以往刻板形式，接納多元婚姻，書約外圍也使用刀模形狀呈現，讓書約看起來更夢幻。

青年局長張以理表示，結婚書約禮盒推出後得到熱烈回響，吸引大批青年朋友到社群平台留言，出現許多「立馬手刀登記領取」、「看了我都想結婚了」等有趣回覆，甚至有已婚民眾表示「太早結婚，早知道晚幾年再結」，首波100份結婚書約禮盒推出後就被預約一空。

由於許多民眾敲碗詢問不斷，青年局宣布，配合台灣設計展在高雄，他們將於10月8日到10月10日在設計中島棧6庫「青春限動」展館舉辦限定快閃活動，屆時會加碼推出200份書約禮盒，民眾可以到場參展，把握收藏獨家書約禮盒的機會。

青年局指出，快閃活動於國慶連假辦理，活動當天攜伴即可參與，不論是家人、朋友或情侶，只要兩兩搭配Dress code，於展館內拍下最甜合照並發布限時動態，再追蹤、標記青年局官方IG分享至個人的社群平台，就能以組為單位，獲得限量結婚書約禮盒，數量有限送完為止。

高雄市副市長史哲表示，台灣設計展睽違10年重回高雄舉辦，透過嶄新的城市設計，探討都市美學、歷史與市政發展等議題，期盼展覽自家鄉出發，依循時代脈絡，深耕港都在地意象進而推向國際，策展團隊藉由設計為媒介與民眾對話，透過系列活動串聯高雄各區，如戶政婚禮背板改造計畫及結婚書約禮盒設計，就是走入常民生命歷程的實際體現。