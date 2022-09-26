台中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心，今天舉行新建工程上梁典禮。（副議長顏莉敏服務處提供）

顏莉敏強調，明秀公園多功能管理中心，未來將會成為凝結在地鄉親的重要建築，提升地方連結凝聚感情，創造出地方的在地特色。（副議長顏莉敏服務處提供）

「沙鹿民眾有福了！」台中市沙鹿區在地民眾引頸企盼的明秀公園多功能管理中心，26日上午舉行上梁典禮，市府建設局及地方各界祈求施工中的管理中心平安且如期如質完工。市議會副議長顏莉敏說，她代表鄉親們反應地方需求，感謝市府順從民意，才能成功催生這座明秀公園多功能管理中心的誕生。

沙鹿區埔子里人口眾多在地感情相當緊密，每每到地方活動、聚會時，卻苦無適合場地能夠使用。顏莉敏指出，埔子里活動中心歷經了長時間爭取，最後才在市長盧秀燕上任後拍板定案，過程中她特別感謝埔子里長蔡伶青積極替里民反應需求。明秀公園多功能管理中心將於今年底完工，2023年啟用。

建設局指出，這座明秀公園多功能管理中心為四層建築，功能相當多元，從基本的公園管理室、社區教室、會議室等空間外，也囊括地方活動相當期待的廚房以及媽媽教室，也有設計閱覽室等功能，符合全齡的使用需求。

顏莉敏強調，明秀公園多功能管理中心，未來將會成為凝結在地鄉親的重要建築，提升地方連結凝聚感情，打造多元地方活動，進而創造出地方的在地特色。