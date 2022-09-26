台北市長選戰打得火熱，衛福部長薛瑞元趁假日卸下政務官身份，替民進黨台北市長參選人陳時中拉票，他更還原當時北市府自購疫苗爭議事件，質疑北市自己說不要買如今卻反咬中央騙人，時任台北市長副市長、無黨籍台北市長參選人的黃珊珊，26日對此強調「我從來沒有跟薛瑞元溝通過，他現在是陳時中的競選總幹事嗎？」

薛瑞元昨出席陳時中牙醫界後援會成立大會，他向外界透露，去年11月23日，「其中1位台北市副市長」帶著台北市幹部到指揮中心拜會陳時中，當時中央說明現有採購劑量後，北市府最後決定不要買，想不到過了1年卻說被騙、不應相信陳時中。

薛瑞元酸，此事發生後，他認為台北市長柯文哲智商157的樣子突然變成57，和孩子一樣，而帶隊前來的黃珊珊還說這叫謀財害命，有夠反覆無常、顛倒黑白，甚至暗嗆柯文哲專門跟中央對槓，諷刺黃珊珊沒有規劃能力，只能像小妹一樣聽大哥怎麼說。

對此，黃珊珊上午出席社宅政策交流會時回嗆，自己從來沒有跟薛瑞元溝通過，還酸說「他現在是陳時中的競選總幹事嗎？」