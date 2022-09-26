臺北市長柯文哲（中）26日出席「臺北車站特定專用區E1E2街廓公辦都市更新案」出資契約簽約典禮，與冠德建設股份有限公司董事長馬志綱（左）、臺北市副市長彭振聲（右）一起完成儀式。（陳俊吉攝）

前聯電董事長曹興誠日前宣布捐贈30億協助台灣國防，他26日批評台北市長柯文哲的兩岸一家親主張，質疑「人家都在頭上侵門踏戶了，要跟他親什麼？」對此，柯受訪反問，曹到底發生什麼事，以前不要台灣去改新加坡國籍，怎麼今年個性180度轉換？

曹興誠上午出席立委座談會時說，不少國家都認為，假如台灣太過脆弱、混亂，沒有抗中決心，5年後共軍可能就打來了，而政治人物掌握權力，若與中國勾搭，如柯文哲日前拋出「兩岸一家親」主張，但「人家都在頭上侵門踏戶了，要跟他親什麼呢？」

對此，柯文哲下午赴台北車站特定專用區E1E2公辦都市更新案簽約典禮後接受媒體聯訪說，自己覺得滿奇怪，「曹興誠到底發生什麼事，他以前不要台灣去改新加坡國籍，怎麼今年突然個性180度轉換」，其改變背後一定有原因，但他並非中央情報局（CIA）因此不能了解，還問說「這跟他20年前的言論一樣嗎？」