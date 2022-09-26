台北市長柯文哲下午赴台北車站特定專用區E1E2公辦都更案簽約典禮。（黃婉婷攝）

資深媒體人周玉蔻今晨火力四射，狂轟身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲將近20分鐘之久，怒嗆對方是撒旦魔鬼、殭屍病毒及粗暴的痞子流氓，還撂話說若沒讓柯退出政壇，自己就不姓周。柯先是淡淡回應「我佛慈悲、阿彌陀佛」，但被問到周玉蔻自爆兩人曾「調情」過，他瞬間臉色大變，直呼「調情這用字太奇怪，嚇死了！」

柯文哲下午赴台北車站特定專用區E1E2公辦都更案簽約典禮後接受媒體聯訪，對於周玉蔻頻頻對其開炮，他無奈表示「我佛慈悲、阿彌陀佛」，還酸說周玉蔻如果不姓周的話要姓什麼，強調這一切都是口水戰，不要理她就好。

被問到周玉蔻自爆2014年兩人曾密會1小時，透露對方還稱讚自己不是花瓶，認為這是柯對其調情的證明。這讓原先淡定的柯文哲臉色大變，頻頻詢問媒體「她用那個字眼喔」，中間還一度語塞說不出話，直到幾秒過後才回過神來，強調「調情這個用字太奇怪了，嚇死了！」

媒體追問，周玉蔻喊出票投民進黨新竹市長參選人沈慧虹就是投給周玉蔻，柯文哲笑說，周應該多喊幾次，還說「聽到這說法頗感欣慰」。至於周在臉書高喊愛民進黨台北市長參選人陳時中，柯文哲還原，他原先叫要在臉書留言「祝永結同心」，但北市府發言人陳智菡改為「祝福」，卻被周封鎖，他只好無奈地說「不要看就不要看」。