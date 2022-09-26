大陸廣東省佛山市日前有1名男子到醫院看病，卻不小心花了自己的私房錢10元(約45元新台幣)，當他繳完費用後，才發現被妻子設計，超哀怨的眼神瞪著妻子2分多鐘，還緊握著拳頭。

幸災樂禍的妻子將老公哀怨樣拍下成影片上傳網路，從影片中可見，她的老公似乎非常氣憤，站立在醫院內，一動也不動，雖然右手拿著手機、鑰匙，但是從左手握拳，兩眼瞪大直視她，她的老公就這樣站著與她僵持了2分鐘。

事後她也表示，因為老公平時喜歡亂花錢買一些釣魚的東西，但她管錢管的比較嚴格，老公平時只省吃儉用，偷偷存自己的私房錢；而且，平時的消費都是由她付錢，也因此，當天老公發現用了自己的私房錢看病，才呈現出這一副哀怨的樣子。

影片一出，網友也紛紛留言表示「我覺得沒什麼可笑的，這男人有點可憐」、「多麼痛徹的領悟！這小眼神」、「都氣成這樣了，給他10塊吧！」、「說明了生活真的太難了。和電視看到的差距太大」、「不論男女，健康的關係都應該是互相尊重吧」、「10塊錢，我還以為10萬塊錢！」。