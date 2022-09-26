明天是一年一度的木星衝，為木星離地球最近，看起來最大、最亮，也最清楚的時刻。天文館表示，此次更是自自1963年10月以來最接近地球的一次，民眾明天只要看向天黑後的東南方，就能以肉眼看到最亮的白色星子即是木星。

「衝」是指，外行星與地球、太陽在繞行時連成一直線，而地球正好位於中間的時刻。如果連成一線時，外行星與地球分別位於太陽兩側，則稱為「合」，而「衝」的位置會讓地球人觀察到較大、更清楚的天體外貌。

天文館表示，由於木星是最大的行星，因此在天空中也是非常容易辨認，尤其在「衝」的前後，亮度一般可達-2.5等，僅次於月亮與金星，但由於此次是60年來最接近的一次，視直徑達49.9角秒，亮度甚至可達到-2.9等，超越火星大衝時的亮度。

天文館表示，木星是從太陽往外數的第五顆行星，也是太陽系中最大的行星。它的體積是地球的1321倍，質量為地球的318倍，主要由氣體和冰所組成，屬於「氣體巨行星」，目前已知它的已確認衛星達79顆，僅次於土星之後，整個木星系統宛如太陽系的縮影。

天文館表示，想要看見木星非常容易，天黑後的東南方，肉眼看到最亮的白色星子即是木星，透過小型望遠鏡就能看到表面較明顯的條紋及衛星，如果用口徑10公分以上的專業天文望遠鏡則可觀察到著名的大紅斑和條紋的細緻結構，館內第二觀測室也將開放至晚間12時，讓遊客可透過高倍率的專業天文望遠鏡觀賞這顆美麗的行星。

另外，天文館特別於10月1日的白晝之夜活動加入木星觀測直播，除了將望遠鏡中的視野呈現給大眾看以外，也將說明有關木星的天文知識。