女明星駕車欲轉入巷弄內，卻被1輛大貨車擦撞車尾。（警方提供）

台北市南京東路5段今(26)日中午傳出一起女明星車禍，該女星駕車欲轉入該路口巷弄內時，剛好被1輛大貨車擋住，僅剩大貨車一旁縫隙可鑽入，但是她一開始的入彎角度不夠，便將轎車後退，當要再轉入時，大貨車司機疑似死角沒注意到，便直接撞擊她的車尾，所幸大貨車有及時煞住，未釀成更大該害；對此，警方也表示開車應專注並注意車前狀況，不搶快或強行通過路口。

從影片中可見，當時有輛大貨車先停在巷弄路中央，等待要轉入的車輛，先是有1輛橘色轎車從大貨車的右側縫隙鑽進來，且後方跟著1輛機車成功通過，然而，女星駕駛的白色轎車，也跟著要鑽進巷弄內前，因為轉彎角度不夠，便先將車倒退，當她要再次轉入時，此時，大貨車疑似是死角，未及時發現女星駕駛的轎車未成功通過，直接撞及女星轎車的車尾，還好碰撞當下，大貨車駕駛發現及時煞住，未釀成更大的災害。

女星鄭羽凡回家時發生車禍。（千巡影世提供）

女星鄭羽凡（亞亞，本名鄭雅雲），於今日中午於活動結束返家途中，行經南京東路南京東路五段291巷前，遇到1輛大貨車擋道，正當她要繞過該大貨車時，卻慘遭大貨車從「側邊撞擊」，所幸她並未受傷，只是受到驚嚇。

對此，松山分局警方表示，當車禍發生有立即派員到場，經了解，該名43歲大貨車邱姓男子，要沿著南京東路五段291巷南往北直行，剛好與車頭右前方自小客車會車時擦撞，造成大貨車右前車頭擦痕，自小客車左後側車邊擦痕，經警方對雙方駕駛酒測，雙方駕駛均無受傷及酒駕。

松山分也呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，開車應專注並注意車前狀況，不疲勞駕駛，不搶快或強行通過路口。行車多禮讓，不只縮短時間，也讓平安有保障，交通更順暢。