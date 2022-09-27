親綠媒體人周玉蔻爆料前中國小姐張淑娟與國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴滾床單挨告。國民黨主席朱立倫今受訪表示，感慨台灣民主走到今天，這類非常光碟式、惡意爆料、攻擊、潑墨染黑方式，已成民進黨最重要的選舉招數。

朱立倫也提到，他2005年競選桃園縣長連任時，當時對手競選總部主委就是蔡英文，當時攻擊朱的非常光碟怎麼出來，大家早就忘了，現在類似抹黑、造謠、惡意攻擊式的，被獵巫到的每一個受害者，過了之後誰又有誰記得他。

朱立倫說，面對負面攻擊，從政者可以忍受，但像張淑娟莫名受害的無辜受害者，就，誰又能還給他公道，可能今天張被這樣莫名汙蔑，很多人還認為無風不起浪，張到哪喊冤？誰又能還他清白？

對民進黨台北市長參選人陳時中切割周玉蔻，朱立倫表示，長期操控媒體與媒體人打擊在野黨與對手，已是民進黨慣用伎倆，有時主將不講話，媒體人任側翼攻擊手也是典型招式，這些人就是民進黨好友，現在要切割就切割，把民眾當傻瓜？

朱立倫表示，國家通訊傳播委員會（NCC）現在好像民進黨開來專門對付親藍營媒體，媒體一定要清一色綠色才能獲得NCC肯定；今天民進黨做了這麼多錯的、惡劣的事情，NCC也沒聲音，台灣這樣下去，最需被關台、移頻、消滅的是NCC。