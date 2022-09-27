民進黨立院黨團27日再召開記者會，針對國民黨基隆市長參選人謝國樑涉及德信證券掏空案的疑點，提出三問及三要。對於民進黨立院黨團的指控，謝國樑表示，北檢起訴德信案，是為證明林冠百的行為，與金星等三家公司內部分配借貸利息無關，若民進黨立院黨團還有意見，請快提告，謝也將會提出誣告訴訟。

民進黨立院黨團26日召開記者會，質疑謝國樑涉入德信證券掏空案，時任金星國際負責任的謝，資本額僅700萬元，如何借貸給時任德信證券董座的林冠百1億餘元，並指謝涉洗錢等5大罪狀。對此，謝國樑也指民進黨是烏龍爆料，並拿出表格，表示共有3家公司參與聯貸，但公司名均已塗黑。

民進黨立院黨團27日記者會中，書記長郭國文質疑謝國樑拿出的表格將其中兩家公司名稱塗黑，日期也不明確，認為疑點重重。民進黨團副書記長林楚茵提出三問，包括謝國樑有無匯款給林冠百？另兩家公司遮蔽的用意？三間公司借款，為何還款卻是金星國際全拿？

民進黨團副幹事長林靜儀也提出三要，要求謝國樑拿出匯款單、公布刻意遮掩的公司名稱，並交代消失的金流1億元去向。並認為謝涉及違反法律，應請檢方重啟調查，並要求謝國樑必須交代清楚。

對於民進黨立院黨團的質疑，謝國樑回應：「該份起訴書（德信掏空案）的目的主要是要證明林冠百的行為，跟三個公司內部分配借貸利息無關。若民進黨黨團還有意見，請趕快提吿，不要再等了。我們也將提出誣告訴訟。」