桃園一名徐姓男子愛慕A女，但追求未果竟惱羞成怒，擅自將A女的照片後製上男性生殖器，並將照片列印出來撒在A女的公司門口，直到A女在公司門口撿到自己的照片，氣得報警處理。桃園地院審結，依犯散布猥褻圖畫罪，處徐男拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書指出，徐姓男子追求A女不成，心生不滿想報復，竟透過電腦將A女照片合成男性生殖器，再將照片列印下來，於去年9月某日晚間跑到A女公司門口發放，直到A女隔日上班，於公司門口撿到自己的照片，憤而報警處理。

徐男接受偵訊時認罪，檢察官核對A女的指訴情節、筆錄、現場大門口監視器畫面翻拍照片、扣案合成照片11張等，認定徐男的自白與案情相符，堪認罪嫌，依法將其起訴。

桃園地院審理時，法官認定，徐男在公共場所撒放猥褻照片認人觀覽，有害社會風俗，考量徐男犯後態度，家境免持等情況，依散布猥褻圖畫罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元，沒收扣案照片11張。可上訴。