民視即日起取消媒體人周玉蔻主持的《辣新聞》聯播。對此台北市議員王鴻薇表示，「民進黨不忍了，國家機器除蔻！」強調民視火速對周玉蔻下手也再度證實國家機器掌握媒體，但雖取消聯播，並沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質， 民視除害只除了一半 。

王鴻薇在臉書寫下，民視火速對周玉蔻下手也再度證實國家機器掌握媒體，雖然，停止周玉蔻新聞節目是大快人心，但其中細思極恐的問題是，國家機器的力量，早就緊緊扣住媒體，平常放狗咬人縱容傷害無辜，一旦影響選情馬上就有動作。

王鴻薇點出，周玉蔻出事至今20小時未有發文，節目被停，更讓人細思極恐，今天處理周玉蔻不過是為了挽救陳時中的選情，而不是真正的尊重媒體的專業，而這也證實了過去周玉蔻的惡根本就是民進黨所縱容，指揮出來的。

王鴻薇說，民進黨處理媒體，只要跟政治有關，從中天關台，到護航鏡電視，快、狠、準，可以說毫無道德可言。

另今日立委公布3段鏡電視前董座裴偉的錄音，內容提及裴偉向蔡英文總統反應NCC無理取鬧，總統指示蘇貞昌趕快處理，蘇施壓NCC主委陳耀祥「快速讓鏡電視拿到執照」，洪耀福甚至向陳耀祥嗆明「不要拖，這是總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子都要過！」

王鴻薇直言，總統、行政院政治黑手干預NCC ，新聞台的存活根本掌控在政治掌權者 。媒體人在這些人眼裡 ，就是工具、爪牙，絲毫沒有尊嚴可言。