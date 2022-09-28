資深媒體人周玉蔻原預計28日赴北檢，控告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安公開誹謗，並控訴民進黨縱容黨內某立委放話，造成周玉蔻成為藍白聯手擊殺的沙包。資深媒體人周玉蔻並非這回九合一大選縣市首長參選人，但近期曝光度、討論度相當高，近一週的網路聲量僅次於深陷學歷門及博士論文風波的新竹市長參選人高虹安；若從近兩週觀察，周玉蔻聲量則是超過高虹安將近20萬筆，光是9月26日單日聲量破27萬筆，堪稱另類「聲量王」。

台灣選舉向下沈淪！學者：社群媒體活絡下 僅剩人身攻擊

周玉蔻話題不斷，聲量持續爆表，台大政治系副教授彭錦鵬表示，雖然最近出現「票投民進黨等於支持周玉蔻」這樣的離譜形容，但周玉蔻帶來的效應和波瀾，目前民進黨無法化解，主要也是因為她和陳時中的關係太深。彭錦鵬更針對台灣選舉的變化表示，近十年社群媒體活絡，網路上比較少見到真正討論政見牛肉，經常只剩下參選人的人身攻擊和負面新聞，加上名嘴的言論往往有推波助瀾的效果，讓台灣的選舉口味變得越來越重鹹，參選人政見不易曝光，使得選民難以分辨誰是優秀的參選人，對政見的熟悉度變得薄弱。

周玉蔻近兩週聲量起漲點 12日臉書嗆慈濟、辦公室遭闖入

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/11～2022/09/26）周玉蔻聲量起漲點為12日，當時負面聲量飆上1萬6,156筆，正面聲量4,996筆，當天周玉蔻先在臉書發文「慈濟人編造BNT採購 案假故事攻擊阿中，甘做政治打手」、「證明這個慈善團體早就吃了中國大量甜頭，人盡皆知的傳聞」，隔了兩小時再發文「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」周玉蔻連番評批慈濟，不僅引起網路熱議，當日周玉蔻的網路天工私《放言》辦公室，更遭到一名自稱慈濟支持者男子闖入，並毆打辦公室內同仁。

晶華緋聞案冷飯熱炒！周玉蔻負面網路聲量為正面聲量近4倍

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/11～2022/09/26），周玉蔻第二波聲量起漲點出現在9月23日，負面聲量飆上3萬6,763筆，正面聲量也翻倍到1萬2,007筆。周玉蔻連日來緊咬蔣萬安父親蔣萬嚴23年前晶華酒店緋聞案，22日更於主持的政論節目上，公開表示當事人就是華航前空服員、中國小姐張淑娟，並質問蔣孝嚴當年「為何陷害王筱嬋」。對於周玉蔻在節目上的這番說法，23日張淑娟發聲明駁斥，強調向來嚴謹自律，絕無任何自損清白之事，決定提告，對此周玉蔻回應「歡迎提告，讓司法查證，澄清22年懸案」。

但這兩波網路聲量，完全敵不過9月26日的台北地檢署門口爭吵一事，光是這一天，周玉蔻負面聲量飆上12萬917筆，是正面聲量4萬1,662筆的近4倍。事件發生後，張淑娟首度露面親赴北檢提告，捍衛自身名譽，但連日來的壓力和委屈，讓她淚灑北檢門口，控訴周玉蔻毀人名節。不過，原本提早抵達現場的周玉蔻，因為遲遲未等到張淑娟現身，先行離開，沒想到幾分鐘後，張淑娟在王鴻薇的陪同之下按鈴提告，而聽聞消息的周玉蔻立刻折返，並試圖靠近張淑娟身邊，大喊「張小姐，我跟妳道歉 」，讓整起事件掀起一波波討論熱度，而周玉蔻提前抵達現場時，除了向媒體表示會道歉外，還與台北市議員王鴻薇起口角，雙方互罵蟑螂、老鼠，爭吵達約10分鐘，有網友形容「比八點檔還精彩」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

周玉蔻一人牽動一市？熱門關鍵字「蔣萬安、陳時中、玉時俱焚」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/09/24～2022/09/26）觀察周玉蔻近三日的關鍵字，包括「張淑娟、名節、王鴻薇、蟑螂、蔣萬安、蔣孝嚴」晶華緋聞事件相關字詞，都是網友討論的熱門關鍵字。另外，周玉蔻力挺陳時中曾稱讚「優質領䄂、人格清正、一百票、放電」也紛紛擠進排行榜，但同時也衍生出「切割、玉時俱焚、NCC」等網路熱議話題。東海大學政治系教授沈有忠認為，周玉蔻最近議題操作， 攻打私德議題對參選人恐怕沒有直接關連性，卻會造成中間選民的好感度降低，雖然諸多說法都是周玉蔻個人言論、個人因素造成熱議，但現在連帶衍生出的狀況，恐怕多多少少都會波及到民進黨。