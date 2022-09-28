本土逾80％的新增案例是BA.5變異株，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，BA.5會成為全世界的大魔王，從去年12月起流行到現在，就是因為趨同演化和免疫逃脫。他分享國外研究團隊的資料說，從他們畫出來的新冠病毒家族譜可見，就算今天把BA.5全滅，仍有一堆BA.2的後代子孫蠢蠢欲動。

黃軒今在臉書上發文表示，新冠病毒隔幾個月就會出現新的變種，通常成為主流病毒株3至4個月後，就會再度發生新的變種，而BA.5變異株自去年12月起流行到現在，已經超過半年的時間，目前已是全世界的大魔王。面對這樣的狀況，他的腦子立刻浮現以前生物教科書，老師在生物進化論中提過的「趨同演化」。

黃軒指出，最近他讀到Daniele Focosi醫師團隊的研究資料，他們畫出了「COVID-19 家族譜」，他整理了一下資料，所謂的「趨同演化」是不同時期的物種，隨著時間進化，創造出具備相似形式或演化出較特殊功能。

黃軒說，免疫逃脫絕對不是在新冠肺炎原始病毒株就存在的，而是新冠病毒經過不斷的基因突變，最後演化出具有免疫逃脫的特殊功能，而且這種情況，不會只在BA.5病毒的家族成員內，BA.2也是一直演化出很多不同類型的免疫逃脫。

黃軒表示，大家看看圖表內的COVID19的家族支鏈就會知道，就算今天把BA.5病毒全都消滅掉了，但仍有一堆的BA.2病毒的後代子孫們蠢蠢欲動，因為它們會不斷地進行突變基因的演化，且正在設法免疫逃脫中。