【LIVE直播】10月有望開放國境？ 指揮中心最新回應｜2022.09.21

中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增4萬6673例本土新冠病例，境外229例，死亡新增39例，指揮中心原本預估，今天是本波BA.5疫情高峰，但今天新增的確診個案數比上周三還少，下降6%，醫療應變組組長周志浩表示，今天確診數下降不是只有一個區域下降，北中南東新增病例數都有下降，這是好的現象，希望持續。

各縣市分佈確診個案最多為是新北市10252、台中市5913、台北市5705、桃園市5200、高雄市3593、台南市2620。

中重症部分共新增107例，其中中症63例、重症44例。死亡部分新增39例，最小案例為一名3歲男童。

重症部分，12歲以下新增6個MIS-C個案，年齡介於1歲～10歲，1、4歲各2人，5歲、10歲各1人3男3女。只有10歲男童打過1劑，其他沒有接種。

兒童MIS-C個案中，其中一名4歲女童相隔101天出現MIS-C，5月28日確診，創下國內間隔最長記錄。

國內兒童重症累計219例、33死亡，MIS-C140例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼症11例、家中死亡8例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。